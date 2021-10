Delle due l’una. O si erano dimenticati della biblioteca, impegnati com’erano a far girare la ruota panoramica e a chiudere il Valcalcino, o semplicemente le due interpellanze delle Opposizioni (“piene di critiche” e imprecazioni) sono arrivate proprio quando l’Amministrazione comunale aveva deciso di occuparsene. In ogni caso è datata 21 ottobre un’ordinanza del sindaco che riapre “al pubblico” la biblioteca “Costantino Nigra” per quattro giorni alla settimana, a partire dal 23 ottobre, con esclusione del lunedì, del venerdì e della domenica.