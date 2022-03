Una lettera aperta ai sindaci di tutto il Canavese. L’han inviata e firmata in due: PiazzaEporedia e il Comitato per l’Ospedale di Ivrea e Canavese. L’appello è chiaro: unire le forze per il nuovo ospedale mantenendone la collocazione nell’area ex-Montefibre di Ivrea.

“La recente approvazione del Piano Regionale che ha previsto un nuovo presidio ospedaliero di primo livello di circa 46mila mq con uno stanziamento di circa 140 milioni di euro – scrivono – rappresenta un punto di svolta importantissimo ed ha determinato la fine di inutili esercizi di logistica tesi ad individuare improponibili [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.