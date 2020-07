IVREA. Nuovo ospedale 140milioni di fondi governativi

“Finalmente si comincia a ragionare in termini concreti del nuovo ospedale di Ivrea”. Così il consigliere regionale Alberto Avetta del Pd e il vicepresidente del Consiglio regionale Mauro Salizzoni dopo il question time relativo ai fondi Mes e ai progetti di edilizia sanitaria.

“L’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, ha dichiarato che sono previsti 140 milioni di euro di fondi governativi per la realizzazione del nuovo ospedale dell’Asl To4”, dice Avetta. Ora, però, occorre un confronto serrato tra la Regione e il territorio per arrivare a definire in tempi rapidi la soluzione migliore sulla localizzazione del nuovo presidio.

“Il nostro auspicio è che si possano utilizzare i finanziamenti europei del Mes anche per la realizzazione del nuovo ospedale di Ivrea, dal momento che non saranno sufficienti 140 milioni, essendo il costo complessivo stimato in circa 300 milioni”, aggiungono i consiglieri regionali.

Commenti