Maggiori servizi uguali maggiori costi? E’ la domanda che si sono posti alcuni sindaci all’ultima riunione del CCA, il Consorzio Canavesanano Ambiente, organo politico che si occupa delle funzioni di governo della raccolta rifiuti riunendo 108 comuni in territorio canavesano.

La preoccupazione nasce dalle recenti richieste arrivate dall’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti), per ora da redigere come impegno sulla carta ma a cui dare concretezza a partire dal 2023. Un modo per uniforma i servizi in tutto lo stivale ed infatti, molti dei requisiti richiesti, sono già pratica [...]