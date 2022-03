Quante volte abbiamo sussurrato nell’orecchio dell’Amministrazione comunale guidata da Stefano Sertoli che esisteva un problema “tunnel” nel progetto di elettrificazione della linea ferroviaria Ivrea Aosta?

Negli ultimi due anni (le abbiamo contate) almeno in sei occasioni peraltro raccontando per intero il dibattito, sui soldi del Pnrr, che andava in scena nell’aula del consiglio regionale della Valle d’Aosta. E parliamo della bellezza di 146 milioni di euro, di cui 36 per il miglioramento delle stazioni che si trovano sull’intera linea e 110 per l’elettrificazione dei 66 km della Ivrea Aosta.

Morire se in Municipio [...]