Novità sul Valcalcino. Cosa bolle in pentola non si sa, quel che si sa è che per martedì 8 febbraio, alle 12, è in programma una conferenza stampa dell’Amministrazione comunale sui risultati della verifica statica. E’ la prima volta che si informano i giornali prima ancora di passare in commissione “a tu per tu” con le “Opposizioni” e già ci immaginiamo le reazioni, soprattutto del Pd, tirato in ballo più e più volte, nei mesi scorsi, per una passata cattiva gestione della cosa pubblica.

Per la cronaca tutto è precipitato il 10 settembre dello scorso anno quando con un’ordinanza del responsabile dell’ufficio tecnico Igor Nolesio si ordinava la chiusura sulla base di una perizia del 2010 disposta dal Comune su un edificio gemello, con l’obiettivo di verificare la possibilità di trasferire qui gli Uffici Comunali.

Secondo Nolesio quella perizia evidenziava una situazione di potenziale pericolo, correlata principalmente alle controsoffittature.

Vero è che la perizia non punta affatto il dito su problemi di staticità dell’edificio e riguardo al sistema di controsoffittature dice che “ancorché in buon stato di conservazione, non è l’ideale dal punto di vista della sicurezza”.

Commenti