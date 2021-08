Ascolta l'Audio Dell'Articolo

COMUNICATO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Nella sua ultima seduta, la Giunta comunale ha approvato la Delibera relativa ai CRITERI DI INDIRIZZO PER L’AGEVOLAZIONE ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI EDILIZI.

Con la Legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 del D.L. 77/2021, è stato definitivamente convertito in legge il c.d. Decreto Semplificazioni “bis” e sono state apportate alcune importanti modifiche alle procedure per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e sisma-bonus che beneficiano degli incentivi fiscali previsti (c.d. superbonus 110%).

In virtù di tali disposizioni nazionali e del particolare dinamismo attuale del settore edile, l’Ufficio Tecnico Comunale è stato opportunamente dotato di nuovi criteri di indirizzo per agevolare l’istruttoria dei procedimenti edilizi.

E’ stata, questa, l’occasione per codificare e rendere pubblica la metodologia di istruttoria, chiarendo quali siano gli elementi della pratica che verranno verificati dall’ufficio e quali invece siano delegati alla responsabilità del professionista. In questo modo si limiteranno i tempi dell’iter e i possibili disguidi interpretativi. Ovviamente ciò non precluderà il supporto ai professionisti da parte dello stesso Ufficio Tecnico.

L’istruttoria da parte dell’Ufficio Tecnico verterà soprattutto quindi sugli elementi essenziali e, a seconda della complessità della pratica, rinviando eventuali approfondimenti a casi estratti a campione.

Le CILA e le CILAS saranno quindi sottoposte ad un controllo formale di completezza, mentre le SCIA subiranno verifiche più accurate.

Per i Permessi di Costruire non vi saranno invece variazioni sulle metodologia di istruttoria.

Tale iniziativa prosegue il percorso di semplificazione intrapreso già con la revisione dei regolamenti edilizi comunali.

Commenti