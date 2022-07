Dopo le mie dichiarazioni sul caso Cosmo in molti mi hanno contattato perché approfondissi meglio il concetto di “Cancel Culture” e il legame che ho appositamente fatto con il comportamento del cantante Cosmo, e visto che il Dibattito prosegue ho deciso di scrivere questa lettera ai giornali locali.

Intanto cosa è? La locuzione cancel culture (in italiano cultura dell,’annullamento) è usata per indicare una forma moderna di ostracismo nella quale qualcuno diviene oggetto di indignate proteste e di conseguenza estromesso e censurato sia online sui social media, che nel mondo reale, o in entrambi. La [...]