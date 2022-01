Nella drammatica situazione del trasporto pubblico locale, frutto di tagli continui effettuati negli anni, le proposte del sindaco di Ivrea, a quanto si legge sulla stampa locale, non parlano della necessità di un urgente potenziamento di corse, mezzi e personale. No, parlano di “aeroporto verticale per la mobilità aerea urbana” (mentre a terra abbiamo i bus che prendono fuoco) e di sospendere le regole anti-inquinamento. Richiesta bocciata dalla Regione che però nulla sta facendo per il trasporto pubblico locale totalmente inadeguato alle esigenze di studenti e lavoratori e oggi nemmeno a quelle sanitarie.

Il sindaco di Ivrea, e i suoi colleghi dell’eporediese, concentrino piuttosto le loro energie per ottenere l’unica, e assolutamente perseguibile, soluzione per permettere a studenti e lavoratori di raggiungere scuole e luoghi di lavoro per tempo e in sicurezza: potenziare parco mezzi, corse e organico. E per la ferrovia risolvere una volta per tutte le questioni fra regione Valle d’Aosta, Piemonte e Ferrovie come le associazioni di pendolari chiedono da tempo. “Se non si interviene con soluzioni strutturali, tutto sarà vano. Oggi il ritardo è grave e colpevole: è il secondo anno scolastico che i ragazzi vivono con mezzi pubblici, aleatori (le corse soppresse sono all’ordine del giorno) e insicuri (per il contagio e per la loro vetustà)” – così Cadigia Perini, segretaria del Circolo PRC di Ivrea che continua – si entusiasmi quindi il primo cittadino eporediese non per un futuribile taxi volante, certo di nessun interesse per studenti e pendolari, ma per una azione collettiva, insieme ai sindaci del territorio, per ottenere in tempi stretti il potenziamento del trasporto pubblico locale, così malamente gestito dell’ente regionale.”

Circolo di Rifondazione Comunista, Sinistra Europea di Ivrea

