Ivrea non “presterà” alcun vigile a Settimo Rottaro. Lo ha specificato il comandante della polizia municipale di Ivrea, Paolo Molinario: “Non è che non vogliamo, ma non possiamo. Il Comando di Ivrea è sotto organico. Ho 20 uomini e tra pratiche burocratiche da sbrigare, notifiche che ci chiede la Procura me ne restano solo 4 per turno per garantire la sicurezza e viabilità. In questio giorni risponderò al sindaco di Settimo Rottaro”.

Dalle parole del Commissario Molinario si percepisce tutta l’amarezza per non riuscire a venire incontro alle esigenze di un’altra [...]



