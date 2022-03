L’8 marzo del 2021 avevano deciso di intraprendere un’azione di “educazione sentimentale” per prevenire il fenomeno della violenza sulle donne promuovendo “educazione all’amore e ai sentimenti”. L’Associazione Violetta la forza delle donne lo fece in collaborazione con la Comunità dello Storico Carnevale, con i presidenti delle Associazioni Aranceri a piedi, Aranceri carri da getto, Conducenti Carri da getto e delle squadre degli Aranceri a piedi, girando uno spot in cui gli uomini si rivolgevano ad altri uomini indicando alcuni punti cardine che devono essere presenti in un rapporto con una donna e invitandoli [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.