Oramai è diventata una costante. Lo streaming non funziona. Una volta è colpa della scheda, un’altra della rete, un’altra ancora del tecnico. Un’altra della sorella di mia nonna o di mio nonno in cariola (come si diceva una volta!). C’è sempre una giustificazione sulle dirette del consiglio comunale che non si riescono a fare. Era successo a maggio, quasi in chiusura di seduta. E’ nuovamente successo oggi. Sono le 19,04 ed è dalle 17 che il consiglio comunale è in corso, ma nulla, solo il buio sulla rete e su tutti i browners: firefox, chrome, safari e chi più ne più ne metta.

Incredibile ma vera non è tanto la giustificazione che si dà, quanto il fatto che il presidente del consiglio Diego Borla ci ricaschi tutte le volte e delle due l’una: o ci fa e ci prende in giro o si sta facendo prendere in braccio dai tecnici.

Morale? Niente trasmissioni dal palazzo municipale. Dibattito top secret per il pubblico da casa.

Da qui in avanti ogni ulteriore commento sarebbe superfluo. E’ da anni che, ripetutamente, ci chiediamo il perchè a Ivrea, città dell’informatica, patria di Arduino e terra di Adriano Olivetti e del primo Pc, ci si continui ad affidare all’incompetenza nella gestione delle riprese e della loro diffusione. Ai tempi di Carlo Della Pepa per collegarsi occorreva possedere un pc di quattro generazioni prima con Microsoft Explorer quando già tutto il mondo usava Apple e compatibili su cui si viaggiava, che era un piacere, con Firefox, Google Chrome, Safari e tanti altri browser.

Oggi qualcosina è cambiato ma si persevera nel fai-da-te peraltro con l’impegno di una persona che all’occorrenza non sa a che santo votarsi facendo fare all’Amministrazione comunale una figura da “cioccolatai” e di tutto avrebbero bisogno fuorché di questa roba qua.

Insomma ci sarà un motivo se non c’è più un Comune in tutta Italia delle dimensioni di Ivrea che non faccia le dirette utilizzando Youtube. Perchè non la diretta Facebook che si fa con un qualsiasi cellulare. E sarebbe una roba da ragazzi. Schiacci un bottone e vai in onda senza problemi.

C’è da aggiungere che sulla diretta il presidente del consiglio comunale Diego Borla dovrebbe prestare un pochetto più di attenzione. Non si tratta di un fatto secondario, se c’è o non c’è fa uguale. Anche perchè tutte le volte la si annuncia in pompa magna sul sito internet del Comune. Se si dice che c’è ci deve essere. Sennò meglio non dirlo e chi è interessato si organizza…

Benvenuti a Ivrea. Per l’ufficio complicazioni, secondo piano a destra, o a sinistra, è uguale.

Commenti