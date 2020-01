IVREA. Nel giorno della memoria per non dimenticare

Lunedì 27 gennaio, ore 18,30

A 75 anni dal giorno esatto in cui le truppe sovietiche varcarono i cancelli di Auschwitz, scoprendo l’orrore, abbiamo voluto riunirci nella Sede di Ivrea per un necessario raccoglimento, cercando di collegare gli avvenimenti e le cause di quella vicenda con altre che sono avvenute prima od avvengono ancora ai giorni nostri perché, al di là dei numeri (che rendono impossibili le equiparazioni), finché un solo uomo muore per razzismo, povertà guerre, è l’intera umanità che muore.

Grazie agli intervenuti, ed in particolare a Roberta Rossetto, perfetta lettrice, e a Luciano Cesca, che ha saputo con le sue canzoni restituirci tempi ed emozioni. Anche il rinfresco che è seguito ci ha permesso di dialogare ancora, come ci piace fare in questi momenti di condivisione in Sede.

Le letture a cura di Roberta Rossetto

Dal memoriale autobiografico di Rudolf Hoess, Comandante ad Auschwitz

… nell’estate del 1941 Himmler gli comunica “personalmente” che Auschwitz sarà qualcosa di diverso da un luogo d’afflizione: deve diventare “il più grande centro di sterminio di tutti i tempi”: si aggiusti lui, con i suoi collaboratori a trovare la tecnica migliore.

Hoess non batte ciglio, è un ordine come gli altri, e gli ordini non si discutono.

Ci sono già esperienze condotte in altri campi, ma i mitragliamenti in massa e le iniezioni tossiche non sono convenienti, ci vuole qualcosa di più rapido e sicuro; soprattutto, bisogna evitare i bagni di sangue, perché demoralizzano gli esecutori. Dopo le azioni più sanguinose alcuni SS si sono uccisi, altri si ubriacano metodicamente; ci vuole qualcosa di asettico, di impersonale, per salvaguardare la salute mentale dei militi.L’asfissia collettiva con i gas di scarico dei motori è un buon inizio, ma va perfezionata. Hoess ed il suo vice hanno l’idea geniale di usare il Cyclon B, il veleno che si usa per i topi e le blatte, e tutto va per il meglio. Hoess, dopo il collaudo eseguito su 900 prigionieri russi, prova un “grande conforto”: l’uccisione in massa è andata bene, sia come quantità che come qualità; niente sangue, niente traumi. Tra il mitragliare gente nuda sul bordo di una fossa da loro stessi scavata, e il buttare una scatoletta di veleno dentro un condotto d’aria, la differenza è fondamentale. La sua massima aspirazione è raggiunta: la sua professionalità è dimostrata, è lui il miglior tecnico della strage. I colleghi invidiosi sono sconfitti.

Le pagine più ripugnanti del libro sono quelle in cui Hoess si attarda a descrivere la brutalità e l’indifferenza con cui gli ebrei addetti allo sgombero dei cadaveri attendono al loro lavoro. Contengono un immondo atto d’accusa, una chiamata di correo, quasi che quegli infelici (non erano esecutori d’ordini anche loro?) potessero addossarsi la colpa di chi li aveva inventati e delegati.

Il nodo del libro, e la sua bugia meno credibile, sta (in questo punto): davanti all’uccisione dei bambini, dice Hoess, “provavo una pietà cosi immensa che avrei voluto scomparire dalla faccia della terra, eppure non mi fu lecito mostrare la minima emozione”.

Neppure nelle ultime pagine, che assumono il tono di un testamento spirituale, Hoess riesce a misurare l’orrore di quanto ha commesso, ed a trovare l’accento della sincerità.

“Oggi comprendo che lo sterminio degli ebrei fu un errore, un colossale errore” (si noti non “una colpa”). “L’antisemitismo non è servito a nulla, al contrario il giudaismo se ne è giovato per avvicinarsi maggiormente al suo obiettivo finale”.

Poco dopo afferma di sentirsi “venir meno” nell’”apprendere quali spaventose torture si applicassero ad Auschwitz ed in altri campi”: se si pensa che chi scrive così sa già che sarà impiccato, si rimane attoniti davanti a questa sua ostinazione di mentire fino all’ultimo respiro. L’unica spiegazione possibile è questa, Hoess, come tutti i suoi congeneri…, ha trascorso la vita facendo sue le menzogne che impregnavano l’aria a cui attingeva, e quindi mentendo a sé stesso.

28 Maggio 1941: l’arrivo di Padre Kolbe ad Auschwitz

Mercoledì 28 maggio 1941 Massimiliano, insieme ad altri 304 prigionieri, fu fatto salire sul treno che li avrebbe portati a Oswiecim (Auschwitz). Accalcati in carri bestiame, la maggior parte dei prigionieri salutarono per l’ultima volta Varsavia. Massimiliano cominciò a cantare, e altri prigionieri si unirono al canto. Una scena surreale si presentò allo sguardo degli abitanti di Varsavia: un gruppo di prigionieri emaciati, vestiti di stracci e ammassati in carri bestiame, partiva per Auschwitz cantando. Il treno arrivò a destinazione quella stessa sera e si poteva sentire il solito Raus! Raus! mentre i prigionieri venivano tirati giù dai vagoni affollati. I detenuti entrarono nel campo dalla porta principale, transitando in mezzo a due lunghe file di SS che li fustigavano mentre passavano. Scritta in ferro sopra il cancello d’ingresso, li accolse la diabolica promessa Arbeit macht frei («Il lavoro rende liberi»). Avrebbero presto imparato che la descrizione più appropriata per Auschwitz sarebbe stata la frase che il poeta Dante aveva narrato di aver visto sopra l’entrata dell’Inferno: Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate. Trascorsero la prima notte ad Auschwitz nel fabbricato delle docce. Per la mancanza di ossigeno molti prigionieri svennero. Il giorno seguente, dopo essere stati spruzzati di disinfettante e rasati in tutto il corpo con le forbici, ai nuovi prigionieri furono distribuite lacere divise della prigione macchiate di sangue, pescate da una montagna di abiti. I loro nomi furono annullati. A ogni prigioniero fu dato un numero. Ammassato nel cortile, il gruppo dei prigionieri ascoltò il discorso di «benvenuto» rivolto dal vice comandante Karl Fritsch a ogni nuovo arrivo di prigionieri: «Siete arrivati in un campo di concentramento e non in un sanatorio. Il campo ha solo un’uscita, il forno crematorio. Se non vi sta bene, potete uscire subito passando per il recinto elettrificato. Gli ebrei possono aspettarsi di sopravvivere due settimane, i preti un mese, tutti gli altri tre mesi».

L’unità Babice era incaricata di trasportare grossi tronchi di albero dalla foresta in un campo. I tronchi erano pesanti. I prigionieri dovevano correre per portarli dalla foresta al campo, scaricarli e correre di nuovo fino alla foresta. Krott scelse i tronchi più pesanti per Massimiliano, che dopo un po’ non ce la fece più e collassò per la fatica. Krott si mise a gridare: «Pigro di un prete! Ora ti insegno io come si lavora». Di colpo lo scaraventò sopra un ceppo e lo frustò senza pietà con il frustino di cuoio. Non un lamento uscì dalla bocca di Massimiliano che, dopo le frustate, non si mosse più. Credendolo morto, Krott spinse con i piedi il corpo in un fosso e lo coprì con dei cespugli. Alla fine della giornata di lavoro, alcuni prigionieri si recarono sul posto e, con loro grande sorpresa, si accorsero che Massimiliano respirava ancora. Lo trasportarono fino al suo blocco e lo condussero in infermeria.

Colloquio di padre Kolbe col dottor Rodolfo Diem, un protestante polacco : Tutto questo ci urla in parole che non possiamo non sentire: Dio è morto! Eppure, nonostante questo contesto di brutalità e di morte, dove il volto di Dio sembra non apparire neanche per il più piccolo atto di compassione – neanche fra gli internati, dal momento che ci rubiamo il cibo a vicenda e spogliamo i deboli ancora prima che muoiano per procurarci un indumento in più – io le dico, dottor Diem, che Dio vive. Siamo noi uomini che siamo morti spiritualmente, perché con la nostra avidità e lo sfruttamento dei nostri compagni abbiamo distrutto in noi stessi l’immagine di Dio. Invece di usare i doni del nostro Creatore per aiutarci a vicenda, li trasformiamo in strumenti diabolici di tortura e morte. No, dottor Diem, Auschwitz non prova affatto che il Creatore è morto; prova solo che la creatura è depravata».

Elie Wiesel, nella prefazione al volume Des voix dans la nuit. La résistance juive a Auschwitz-Birkenau

Allora io ignoravo, oggi lo so: l’inferno non è lo stesso dappertutto. Esistono mille modi di subire il terrore e di attendere la morte. Bruciare cadaveri è fra i più crudeli. Il Sonderkommando bruciava cadaveri. Gli assassini tedeschi uccidevano e i becchini prendevano le vittime e le gettavano nei forni. Poi, dopo qualche settimana, gli assassini prendevano i becchini e li sostituivano con dei nuovi arrivati. E il cielo lassù diventava cenere.

E in basso, in campo, noi ci domandavamo: come può un essere umano fare questo lavoro senza degradarsi, senza provare odio e disgusto verso se stesso? Nessuno poteva risponderci per la semplice ragione che un abisso separava i becchini da noialtri detenuti. Noi non potevamo capirli. Io continuo a non capirli, eppure ho letto da allora tanti diari e racconti che alcuni di loro ci hanno lasciato.

Ne ho letti degli estratti in jiddish quando furono scoperti negli anni sessanta; li rileggo adesso in traduzione francese. Finita la lettura, mi sento incapace di accostarmi a un’altra opera o di fare un’altra cosa. Mi chiudo in me stesso e ascolto i cronisti del Sonderkommando: Zalman Gradowski, Zalman Lewental e Leib Langfus. Ed è come se li vedessi davanti a me: ciascuno ha il suo stile, la sua lingua, la sua collera. Ciò che hanno in comune è un bisogno irresistibile di deporre per la Storia e anche, a volte, di giustificarsi davanti ad essa. “… tuttavia in campo ci siamo profondamente intesi sulla natura del nostro destino e meglio ancora sul nostro dovere – dice Zalman Lewental. – Ci siamo, è vero, consultati a lungo per decidere se dovevamo ancora continuare questa vita… Abbiamo deciso che ognuno di noi non doveva restare passivo e che un fine doveva essere stabilito”. Il fine? Preparare l’insurrezione, scrivere fatti e impressioni, nomi e cifre di comunità annientate; in breve: assumersi la doppia condizione di vittime e testimoni.

Primo Levi, da Se questo è un uomo

Il 7 ottobre 1944 il Sonderkommando del Crematorio IV di Auschwitz-Birkenau si rivolta, riuscendo a distruggere la camera a gas, prima di essere completamente sterminato.

Monowitz è distante alcuni chilometri, ma anche lì alcuni uomini della resistenza del campo erano al corrente dei fatti ed avevano supportato la rivolta. L’ultimo di essi viene scoperto e condannato a pubblica impiccagione dinanzi a tutti gli internati di Buna-Monowitz.

Il mese scorso, uno dei crematori di Birkenau è stato fatto saltare. Nessuno di noi sa (e forse nessuno saprà mai) come esattamente l’impresa sia stata compiuta: si parla di Sonderkommando, del Kommando Speciale addetto alle camere a gas e ai forni, che viene esso stesso periodicamente sterminato, e che viene tenuto scrupolosamente segregato dal resto del campo. Resta il fatto che a Birkenau qualche centinaio di uomini, di schiavi inermi e spossati come noi, hanno trovato in se stessi la forza di agire, di maturare i frutti del loro odio.

L’uomo che morrà oggi davanti a noi ha preso parte in qualche modo alla rivolta. Si dice che avesse relazioni cogli insorti di Birkenau, che abbia portato armi nel nostro campo, che stesse tramando un ammutinamento simultaneo anche tra noi. Morrà oggi sotto i nostri occhi: e forse i tedeschi non comprenderanno che la morte solitaria, la morte di uomo che gli è stata riservata, gli frutterà gloria e non infamia.

Quando finì il discorso del tedesco, che nessuno poté intendere, di nuovo si levò la prima voce rauca: – Habt ihr verstanden? – (Avete capito?)

Chi rispose “Jawohl”? Tutti e nessuno: fu come se la nostra maledetta rassegnazione prendesse corpo di per sé, si facesse voce collettivamente al di sopra dei nostri capi. Ma tutti udirono il grido del morente, esso penetrò le grosse antiche barriere di inerzia e di remissione, percosse il centro vivo dell’uomo in ciascuno di noi: – Kameraden, ich bin der Letzte! – (Compagni, io sono l’ultimo!)

Vorrei poter raccontare che di fra noi, gregge abietto, una voce si fosse levata, un mormorio, un segno di assenso. Ma nulla è avvenuto. Siamo rimasti in piedi, curvi e grigi, a capo chino, e non ci siamo scoperta la testa che quando il tedesco ce l’ha ordinato.

La botola si è aperta, il corpo ha guizzato atroce; la banda ha ripreso a suonare, e noi, nuovamente ordinati in colonna, abbiamo sfilato davanti agli ultimi fremiti del morente.

Ai piedi della forca, le SS ci guardavano passare con occhi indifferenti: la loro opera è compiuta, e ben compiuta. I russi possono ormai venire: non vi sono più uomini forti fra noi, l’ultimo pende ora sopra i nostri capi, e per gli altri, pochi capestri sono bastati. Possono venire i russi: non troveranno che noi domati, noi spenti, degni ormai della morte inerme che ci attende.

Distruggere l’uomo è difficile, quasi quanto crearlo: non è stato agevole, non è stato breve, ma ci siete riusciti, tedeschi. Eccoci docili sotto i vostri sguardi: da parte nostra nulla più avete a temere: non atti di rivolta, non parole di sfida, neppure uno sguardo giudice.

Alberto ed io siamo rientrati in baracca, e non abbiamo potuto guardarci in viso. Quell’uomo doveva essere duro, doveva essere di un altro metallo del nostro, se questa condizione, da cui noi siamo stati rotti, non ha potuto piegarlo.

Perché, anche noi siamo stati rotti, vinti: anche se abbiamo saputo adattarci, anche se abbiamo finalmente imparato a trovare il nostro cibo e a reggere alla fatica e al freddo, anche se ritorneremo.

Abbiamo issato la menaschka sulla cuccetta, abbiamo fatto la ripartizione, abbiamo soddisfatto la rabbia quotidiana della fame, e ora ci opprime la vergogna.

Settimia Spizzichino/Isa di Nepi Older, Gli anni rubati

Settimia Spizzichino fu deportata con il primo gruppo di ebrei romani il 16 ottobre 1943.

Fu internata, dopo la prima selezione ad Auschwitz-Birkenau, nel lager femminile.

La madre, la nipote e una sorella furono subito mandate in gas. Settimia e l’altra sorella Giuditta riuscirono ad essere assegnate alla stessa baracca.

Riportiamo il brano che descrive l’ambiente naturale del Lager e l’impossibilità di calcolare il tempo al suo interno:

I giorni diventavano settimane e mesi mentre l’autunno, freddo più del nostro inverno, l’inverno polacco che non vede mai il sole, fatto di neve, gelo, tormente. C’erano sempre più cadaveri congelati al mattino, fuori delle baracche. Era il freddo a segnare per noi il passaggio delle stagioni: sempre più freddo ed era arrivato l’inverno; poi il freddo diminuiva a poco a poco ed ecco arrivata la primavera e poi l’estate. Non c’erano altri segni di primavera o estate ad Auschwitz, non erba né fiori. Del resto, se fosse spuntato un filo d’erba qualcuno se lo sarebbe mangiato subito.

I giorni erano legati solo agli avvenimenti, non c’erano calendari o giornali a ricordarci le date, non potevamo quindi dire “il 10 dicembre”; dicevamo invece: “il giorno che mi hanno picchiata” o “il giorno in cui è morta Anna”.

Il lavoro e il freddo erano troppo duri. Giuditta la implorava:

Sto troppo male, mettimi fra i malati!

Settimia non voleva accettare perché sapeva che i malati sparivano e non se ne sapeva più niente. Alla fine accettò, ma scelse di dichiararsi anche lei malata, per stare vicino alla sorella. Quando, però, vennero a prenderle presero solo lei e lasciarono Giuditta a morire a Birkenau.

La Spizzichino fu trasportata ad Auschwitz I, nel Blocco degli esperimenti. Le furono iniettate il tifo, la scabbia ed una dozzina di altre malattie, per poi provare i medicinali conseguenti.

Il giorno del compleanno di Cristina, l’infermiera polacca, amica del dottore che l’aveva scelta per gli esperimenti, decise di farsi trovare in piedi, per fare una sorpresa alle compagne:

Pian piano mi alzai dal letto e sorreggendomi con la sedia mi trascinai fino al lavandino. Mi aggrappai al bordo con tutte e due le mani, perché la testa mi girava.

Alzando gli occhi vidi una sconosciuta, uno scheletro sparuto coperto di piaghe. Pensai: “Dio, com’è ridotta questa!” E portai le mani al viso. La sconosciuta fece lo stesso gesto. Allora capii con orrore che stavo guardando la mia immagine allo specchio. Non mi ero specchiata da quando avevo lasciato la mia casa.

Dio, quanto piansi! Eppure ce la feci. Quando smisero di iniettarmi microbi, riuscii a rimettermi e a camminare.

Della prima deportazione da Roma è stata l’unica donna a sopravvivere.

