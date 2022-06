Si è tenuta a Ivrea martedì 21 giugno la riunione semestrale del Dipartimento Oncologico dell’ASL TO4, per fare, come di consueto, il punto sulla situazione organizzativa e operativa delle attività, sia negli ospedali sia sul territorio.

Il Direttore Generale dell’ASL TO4, dottor Stefano Scarpetta, e il Direttore Sanitario d’Azienda, dottoressa Gloria Chiozza, hanno concordato con il dottor Lodovico Rosato, Direttore del Dipartimento Oncologico, sul fatto che, anche per trasparenza in un momento così delicato del rapporto tra opinione pubblica e sanità, la riunione fosse aperta ai cittadini, ai rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni di volontariato e di tutela e alle diverse componenti dell’organizzazione sanitaria e amministrativa aziendale.

Simbolicamente, la scelta del 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, ha avuto anche il significato di un’incoraggiante ripresa, dopo la fase più acuta della pandemia. L’incontro si è svolto nella splendida sede dell’Auditorium Mozart, messa generosamente a disposizione dalla Cittadella della Musica – Liceo Musicale di Ivrea.

Ha aperto i lavori la dottoressa Chiozza e, a seguire, è intervenuto il dottor Scarpetta che, prendendo spunto dal fatto che il Piano Oncologico Nazionale è in queste settimane all’approvazione delle Camere, ha trattato sinteticamente di “digitalizzazione in oncologia e di rinnovo tecnologico delle attrezzature”. Gli altri interventi, intervallati da due stacchi musicali eseguiti da studenti eccellenti del Liceo Musicale, hanno posto l’attenzione sulle cose fatte e da fare, le cose che hanno funzionato e quelle che non hanno funzionato, le potenzialità, le aspettative e i risultati concreti.

Alla fine dei lavori, il Direttore Generale dottor Scarpetta ha dichiarato: “Un grande grazie va al numeroso pubblico, ai rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni che, con costante attenzione, hanno seguito i lavori, manifestandoci vicinanza e sostegno. Ringrazio sentitamente tutti i professionisti intervenuti per la chiarezza espositiva e per la sintesi che ha consentito di presentare argomenti complessi in modo semplice e problematiche importanti con spirito propositivo”.

“Sono molto soddisfatto per la riuscita dell’iniziativa e per l’importante presenza di pubblico – ha commentato il Direttore del Dipartimento Oncologico dottor Rosato – che occupava due terzi della sala da 300 posti. Ho ricevuto numerosissime attestazioni di gradimento per la chiarezza espositiva di tutti i partecipanti, che ringrazio sentitamente per la qualità del loro impegno. A loro va tutto il merito. Un particolare grazie al Direttore Sanitario Gloria Chiozza e al Direttore Generale Stefano Scarpetta per aver partecipato attivamente per tutta la durata dei lavori, portando il loro personale contributo”.

Commenti