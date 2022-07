Nel cortile del Museo Garda di Ivrea venerdì 15 luglio alle ore 21.30 per proporre la musica internazionale e interculturale dell’Orchestra Terra Madre, un ensemble musicale che attraverso concerti e spettacoli, incarna lo spirito del progetto Terra Madre, attraverso l’incontro, lo scambio, il confronto di esperienze musicali ma non solo.

Da un’idea di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Simone Campa, musicista, polistrumentista, ricercatore e direttore artistico, partecipano al concerto musicisti, cantanti e percussionisti da ogni latitudine del mondo per dare voce e diffondere un messaggio internazionale. La mission è celebrare l’incontro e la diversità attraverso i suoni, le danze e le tradizioni dei popoli della Terra. La lingua occitana si fonde con i ritmi del Nord Africa, le sonorità mediterranee incontrano quelle sudamericane, il dialetto piemontese si intona su melodie indiane e i tamburi senegalesi accompagnano un canto a tenore della Sardegna.

Alla serata di musica e balli si accompagna come di consueto l’iniziativa Il Libro del cuore, ideata in occasione del riconoscimento di Ivrea Capitale Italiana del Libro 2022, con la presentazione del romanzo “La vita davanti a sè” di Romain Gary, testo proposto dallo stesso Simone Campa proprio per l’assonanza con i temi chiave del progetto Terra Madre, ovvero la convivenza tra culture, religioni e stili di vita diversi. Presentazione a cura di Viridiana Casali.

Biglietti: Intero euro 12 – ridotto euro 9 per under 12, tesserati Legambiente, partecipanti ai tours di Life in Progress, studenti delle scuole superiori di Ivrea.

Prevendita presso La Galleria del Libro, via Palestro 70, Ivrea. Tel. 0125 641212. Vendita diretta a partire da mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Prenotazione consigliata ai numeri: 338.3781032 – 338.7625380 – 347.9731968

