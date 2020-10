IVREA. Nel bagagliaio 3 etti di marijuana

Nascosti nel bagagliaio di una Volkswagen Polo circa 3 etti di marijuana confezionata in pacchi sottovuoto e sigillati. E’ quanto hanno scoperto gli agenti in forza all polizia stradale di Biella durante un controllo alla circolazione stradale nel centro di Ivrea. Nei guai sono finiti due amici di 23 [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti