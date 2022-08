La navigazione a vista o, per dirlo in altri termini, la mancanza di visione e di programmazione dell’attuale Amministrazione sono stati una costante nel governo della città nei quattro anni e mezzo fin qui trascorsi. Abbiamo evidenziato, fin dall’inizio del mandato nel 2018, questa problematica nella speranza che i nuovi arrivati, dopo un breve periodo di apprendimento, avrebbero saputo mettere in atto quel “cambiamento” promesso con enfasi in campagna elettorale.

Inutile dire che il cambiamento non c’è stato e abbiamo dovuto assistere, non certo passivamente, alle solite modalità di “fare politica” tipiche di partiti la [...]