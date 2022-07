Dopo il successo della scorsa edizione, il Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese ripropone le letture ad alta voce per bambini e famiglie su Radio Spazio Ivrea

Ogni primo e terzo mercoledì del mese su www.radiospazioivrea.it, dalle 19.00 alle 20.00, torna la trasmissione radiofonica “Nati per Leggere” che la Biblioteca Civica di Ivrea, centro rete del Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese, promuove ormai da diversi anni nell’ambito del progetto “Nati per Leggere”, diffuso a livello nazionale dall’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino.

Grazie al coordinamento della Regione Piemonte e al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, il Sistema Bibliotecario coinvolge nel progetto 57 biblioteche e comuni del Canavese realizzando attività volte a incoraggiare la lettura ad alta voce in famiglia, a partire dai primi mesi di vita dei bambini.

Pediatri, educatori degli asili nido, insegnanti delle scuole dell’infanzia, bibliotecari e librai sono infatti concordi nel sostenere che la lettura condivisa, durante i primi 3 anni di vita, sia una delle attività fondamentali per lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini.

Nata nel 2021 quale alternativa ai laboratori di lettura in biblioteca che non potevano svolgersi a causa dell’emergenza sanitaria, la trasmissione radiofonica “Nati per Leggere” è andata in onda da aprile a dicembre del 2021, registrando oltre 24.000 visualizzazioni sulla pagina dedicata sul sito di Radio Spazio Ivrea www.radiospazioivrea.it dove è possibile ascoltare tutte le puntate attraverso i podcast.

A ogni puntata sempre nuove storie da ascoltare insieme, dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e, al termine, un momento rivolto ai genitori, oltre a musiche e canzoni sulle quali i bambini possono ballare e cantare.

Gli appuntamenti sono caratterizzati dalle letture di Jessica Passerini della Cooperativa Alce Rosso, dai commenti ai libri e ai temi della psicologa dell’età evolutiva Francesca Caloiaro, dagli interventi di ospiti, quali case editrici, bibliotecari, esperti del settore sanitario, mamme e papà, assistenti scolastiche specialistiche, musicisti, autori, etc.. Le tematiche spaziano dall’affido, all’adozione, a percorsi di autoconoscenza che originano sempre dai bambini. Fondamentale, per comprendere meglio il mondo dell’affido, è la collaborazione con il settore sanitario dell’ASLTO4 nelle persone di Silvia Fiorentino, psicologa della Neuropsichiatria infantile, di Chiara Andreotti ed Elisa Bianchi, assistenti sociali presso il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

Gli ascoltatori hanno la possibilità di richiedere consigli di lettura e suggerimenti su ciò che riguarda la lettura nella prima infanzia e spunti sui temi che, di volta in volta, possono emergere, scrivendo all’indirizzo e-mail: natiperleggere.biblioteca@comune.ivrea.to.it

I libri suggeriti nel corso delle trasmissioni e molti altri sono tutti disponibili per il prestito gratuito presso le biblioteche del territorio.

“La promozione della lettura e della Biblioteca civica, centro rete di 75 biblioteche dei Comuni del Canavese – sottolinea l’Assessore alla Cultura Costanza Casali – sono centrali in particolare nell’anno di Ivrea Capitale del Libro 2022. L’obiettivo stesso di questa iniziativa, cioè l’attenzione verso le nuove generazioni, è cuore pulsante di un dossier di candidatura che vuole guardare con fiducia al futuro del libro e della lettura. Essenziale dunque è fornire alle famiglie un sostegno alla genitorialità come punto di riferimento e confronto per dubbi, timori, competenze, oltre a garantire a bambini e genitori sempre nuove storie da ascoltare insieme”.

Il programma è realizzato con il supporto di Cooperativa Alce Rosso, grazie alla preziosa collaborazione di Radio Spazio Ivrea.

