IVREA. Nasce l’Adriano Olivetti Leadership Institute

Nell’ambito del Festival dell’Architettura che inizia domani a Ivrea, sabato si inaugura l’Adriano Olivetti Leadership Institute che ha trovato sede nell’edificio ex servizi sociali Olivetti, uno dei palazzi parte integrante del patrimonio Unesco della città.

Si tratta di un centro di formazione alla leadership creato dai giovani Stefano Zordan e Silvia Manduchi. Il risultato è frutto di anni di lavoro svolto dall’Associazione Sistema Italia in collaborazione con l’Università di Harvard, durante i quali sono stati organizzati corsi e seminari per divulgare in Italia l’approccio della leadership adattiva sviluppato dai professori Ronald Heifetz e Marty Linsky, di cui Stefano Zordan è stato allievo.

Il centro si pone come un luogo di rinnovamento della proposta formativa, con la costruzione di percorsi di approfondimento e aggiornamento per i mondi dell’impresa, dell’educazione e della comunità. Il nuovo ente sarà il primo centro italiano interamente dedicato ai temi della leadership: nel comitato tecnico-scientifico numerosi professori della Harvard Kennedy School.

L’istituto verrà presentato sabato alle 17.30 contemporaneamente all’apertura della mostra ‘Olivetti Visions’, un progetto che ha coinvolto designer e architetti da tutto il mondo in un workshop estivo sul patrimonio Unesco di Ivrea.

