Giovedì 23 giugno, al termine della settimana per la messa al bando delle armi nucleari a Vienna e della Conferenza internazionale degli Stati parte del Trattato TPNW di messa al bando delle armi atomiche, allo Zac! un concerto di musicisti canavesani per la pace. Al pianoforte Alessandro Livadariu. Alla chitarra classica Pietro Zanetto. Il rapper Paride D’Angelo. Il cantautore Sisifo. La band degli Slappers.

Hanno aderito: Albo delle Associazioni socio assistenziali, Albero della speranza, ANPI di Ivrea, Associazione Ecoredia, Associazione Rosse Torri, Azione Cattolica della Diocesi di Ivrea, Centro Aiuto alla Vita-MPV Ivrea, Centro Documentazione Pace, Centro Gandhi, CGIL Ivrea, Circolo PD e Democratiche PD di Ivrea/Cascinette, Circolo PRC-SE di Ivrea, Economia Disarmata del Movimento dei Focolari, Emergency, Fraternità CISV Albiano, Fraternità di Lessolo, Good Samaritan, Il sogno di Tsige, Legambiente Dora Baltea, Libera di Ivrea, Mir Ivrea, Movimento 5 Stelle Ivrea, Osservatorio migranti, Pax Christi Ivrea, Sardine Ivrea, Viviamo Ivrea, ZAC!.

DICIAMO NO PER RESTARE UMANI. NO ARMI NUCLEARI E NO GUERRA, STRUMENTI CONTRO L’UMANITA’

GIOVEDì 23 GIUGNO 2022 ALLE ORE 21 ALLO ZAC! di IVREA

