IVREA. Muore in solitudine

Domenica scorsa, in seguito alla segnalazione dei vicini di casa, i vigili del fuoco sono intervenuti per aprire una porta in un appartamento al quarto piano di una palazzina in via delle Miniere ad Ivrea. Entrati nell’abitazione hanno trovato il cadavere di Wilma Porrini, 55 anni. Sul posto si sono quindi precipitati anche i carabinieri e la medicina legale. Dalle prime analisi pare che la donna fosse deceduta da almeno tre giorni. Wilma Porrini era divorziata e viveva da sola. Nel 2013 si era candidata nelle liste del Popolo delle libertà alle elezioni amministrative.

Commenti