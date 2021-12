Della ristrutturazione e della manutenzione del passaggio ciclo-pedonale di collegamento tra via Torino e il Parco Dora Baltea (zona terzo ponte)? Se ne occuperà RFI che, a fronte di una sollecitazione dell’Amministrazione comunale, si è recata sul posto per un sopralluogo e ha poi inviato una risposta protocollata il 23 novembre scorso. Sul deflusso delle acque è invece in corso “un dialogo” con Smat che preparerà una proposta per sistemare l’intera area.

Così l’assessore Michele Cafarelli, l’altra sera, ha risposto al consigliere comunale Fabrizio Dulla (Pd).