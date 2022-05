La notizia è dell’ultima ora, alleluia, alleluia. A seguito di diversi incontri con Ferservizi, in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.) e il Comune di Ivrea, la giunta comunale ha approvato la bozza di un documento che sarà la base dell’atto di acquisizione di una parte del diritto di superficie dell’area su cui è stato costruito il Movicentro. Di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane Spa, per fortuna, è quella su cui opera lo Zac! il che porrà fine al limbo in cui la cooperativa è stata costretta a operare in questi anni.

Restano esclusi la passerella, gli ascensori, la biglietteria e i parcheggi che rientreranno in un successivo atto non più con FS ma con RFI.

“Si è resa necessaria l’elaborazione di due documenti distinti per ripartire le proprietà dell’immobile tra Ferrovie dello Stato e RFI … Un percorso travagliato … Si è ora in attesa dei passaggi finali delle Ferrovie dello Stato a Roma per procedere alla stesura del bando per la gestione dell’immobile del Movicentro” commenta la vicesindaca Elisabetta Piccoli.

