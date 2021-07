Ascolta l'Audio Dell'Articolo

IVREA. Domenica 1° agosto al Cortile del Museo Garda di Ivrea, Moni Ovadia alle 21,30 legge e commenta “Laudato sì”, la seconda Enciclica scritta nel suo pontificato da Papa Bergoglio nel 2015 che denuncia il “fallimento” degli ultimi vertici mondiali sull’ambiente, proponendo una nuova ecologia ispirata al bene comune ed alla giustizia tra generazioni, invitando al dialogo tutti i soggetti coinvolti.

Moni Ovadia, scrittore, autore, uomo di cultura agnostico ma da sempre vicino alla spiritualità e agli interrogativi propri degli uomini di fede, decide di fare dell’enciclica un reading in cui si evidenzia la forza rivoluzionaria dello scritto, la denuncia dell’attuale crisi ecologica e l’assoluta necessità di un mutamento radicale nella condotta dell’uomo.

L’umanità non può più permettersi uno sfruttamento sconsiderato della natura finalizzato ai propri interessi economici ma necessita più che mai di un rinnovamento nel segno di una conversione ecologica globale.

Non è l’unico spettacolo che la direzione artistica di Francesca Brizzolara, Matteo Chiantore e Renato Cravero scelgono sul tema ambientale, seguirà il 21 agosto anche Settimo Continente, ovvero il continente di plastica presente nell’Oceano Pacifico scoperto ormai trent’anni fa da Charles Moore. (In caso di pioggia gli spettacoli andranno in scena al Teatro Giacosa, per Moni Ovadia biglietto unico euro15).

Prima degli spettacoli, i consueti appuntamenti con i tours a cura di Life in Progress di Ivrea: domenica 1° agosto l’archetour “Il grande porto di Eporedia” con l’archeologa eporediese Lorenza Boni, sulle tracce dell’importante passato di Ivrea-Eporedia, terzo porto fluviale più importante d’Europa in epoca romana. Partenza h 17 (adulti euro 18, ragazzi 10-15 anni euro 9, bimbi gratis) speciale promozione tour con spettacolo a 25 euro e aperitivo o cena a prezzi convenzionati.

