Ha preso l’ascensore e quando è arrivato nel terrazzo dell’ultimo piano (il sesto) ha minacciato di gettarsi giù non prima d’aver scavalcato la ringhiera di protezione. Sentite le urla, alcuni operatori sanitari si sono precipitati tutt’intorno a lui per cercare di fermarlo e un medico è riuscito calmarlo e a convincerlo a desistere. E’ successo all’ospedale di Ivrea, nel pomeriggio di mercoledì 29 dicembre, intorno alle 16,30. Momenti di vera tensione

L’uomo non era ricoverato. Era passato in pronto soccorso ed era in attesa di una visita, con un codice di bassa gravità. Sul posto si sono precipitati anche carabinieri e vigili del Fuoco

