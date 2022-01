In occasione del primo anniversario dell’entrata in vigore del trattato Onu di messa al bando delle armi nucleari (approvato da 122 Stati e ratificato da 59), a Ivrea e in tante città si manifesta perchè l’Italia si decida ad aderirvi e abolisca le armi nucleare su tutto il territorio e presenti nelle basi Nato di Ghedi e di Aviano.

Sabato 22 gennaio alle 12, davanti al Municipio, è in programma un presidio in collegamento con altre città. Alle 13 suolo delle campane. Dalle 16 alle 19 proiezione, ogni mezz’ora di un video a cura di Emergency e dell’associazione culturale “Fuori dal tunnel”. Dal 28 al 29 gennaio, nell’atrio del Municipio, la mostra “Cronaca di un bombardamento atomico” a cura del Centro documentazione pace. Tra i promotori delle iniziative: Albero della speranza, Anpi, Ecoredia, Rosse Torri, Azione Cattolica, Centro documentaione Pace, Centro Gandhi, Cgil, Prc-Se Ivrea, Pd e Democratiche Ivrea Cascinette, Emergency, Economia disarmata, Freaternità CISV Albiano, Good Samaritan, Il sogno di Tsige, Legambiente Dora Baltea, Libera Ivrea, Lucy, Mir, 5 Stelle, Osservatorio Migranti, Pax Christi, Sardine – Associazione mare aperto, Viviamo Ivrea e Zac!.

“Bisogna insistere – dicono gli organizzatori – con la campagna Italia Ripensaci, che la Rete italiana pace e disarmo e Senzatomica hanno avviato nel 2016 fino a quando i politici si decideranno ad ascoltare la richiesta della maggioranza degli italiani…”

