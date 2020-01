IVREA. Mercoledì 8 gennaio “Ti racconto come sei nato. Lettera a mio figlio…”

Mercoledì 8 gennaio, dalle ore 14.30 alle 17, presso il Polo formativo-universitario Officine H di Ivrea (via Montenavale, 1) si svolgerà l’evento letterario “Ti racconto come sei nato. Lettera a mio figlio…”, rivolto alle future e neo mamme che hanno voglia di mettere in gioco i propri vissuti. L’evento è realizzato a cura del gruppo promotore del progetto “Culliamoci con le parole” e rappresenta un momento di condivisione di lettura, emozioni e sentimenti legati al magico mondo della nascita.

