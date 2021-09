Ascolta l'Audio Dell'Articolo

L’Amministrazione comunale ha deliberato di autorizzare lo svolgimento della manifestazione commerciale su area pubblica “Mercato di Campagna Amica – edizione 2021” in Piazza I Maggio, nell’area posta alle spalle della fermata del bus nel quartiere Bellavista, ogni martedì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 a partire da martedì 21/09/2021 e per l’anno 2021.

Si tratta di una manifestazione classificata quale mercato straordinario. L’Amministrazione, pertanto, delega al soggetto organizzatore – Associazione per la gestione del mercato dei produttori agricoli in vendita diretta di Torino (con sede in Torino, Via Maria Vittoria 4) – l’individuazione dei soggetti che potranno svolgere attività commerciale durante la manifestazione stessa.

Il mercato offrirà prodotti di stagione e del territorio e un servizio accessibile anche a chi ha impegni di lavoro considerato l’orario individuato; inoltre, la manifestazione si pone come utile strumento di integrazione tra il commercio su area pubblica e quello su area privata; infine il quartiere di Bellavista risulta carente di esercizi di vicinato rispetto al numero di residenti.

