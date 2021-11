Problema del “Medico di base” che nel quartiere San Giovanni non c’è più.

L’assessorato regionale alla sanità, nei giorni scorsi, ha risposto al consigliere comunale Donato Malpede e (toh guarda!) nelle poche righe si percepisce che non è proprio come l’Asl To4 ci voleva far credere che fosse. Insomma le “bugie” hanno le gambe corte.

Per intanto a Torino sanno che, nell’ambito di Ivrea, esistono due zone carenti, ma sostengono che per “tali carenze non siano stati segnalati degli obblighi di apertura all’interno di una zona precisa che non sia l’intero territorio cittadino”. Epperò l’assessorato [...]