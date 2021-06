Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sabato 3 Luglio, alle 18.30, allo Zac!, organizzano incontro con MAURO SALIZZONI che presenta il libro: “Una vita tra bisturi e cronometro”. L’autore ne parla con l’autrice MARINA ROTA, l’editore HELENA VERLUCCA e il libraio DAVIDE GAMBA.

Dalla prima infanzia a Samone, ai tempi della contestazione studentesca ad Ivrea; dalla laurea in chirurgia a Torino, alla formazione a Parigi con il prof. Jean-Noel Maillard; dalla specializzazione in chirurgia epatica ed esofagea in Vietnam con il prof. Nguyen Duong Quang, all’equipe di trapianti epatici con il prof. Jean-Bernard Otte a Bruxelles; da Pittsburgh, Miami e Kyoto, al Centro Trapianti di Fegato delle Molinette da lui creato e diretto per 29 anni. Tutta la vita fino ad ora vissuta, insomma, di Mauro Salizzoni: oltre 3000 trapianti di fegato, un amore sconfinato per la corsa, un fuoco mai spento in favore della giustizia sociale.

