Domenica 20 marzo il Presidio di Libera Ivrea, dedicato a Domenico Noviello e Annamaria Torno, organizza una marcia silenziosa in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia. Ritrovo ai Giardini Giusiana alle ore 20.30 e poi camminata sino a piazza Ferruccio Nazionale per una riflessione condivisa. A tutti i partecipanti verrà consegnata una candela. Si procederà poi fino in piazza Ferruccio Nazionale . La lettura completa dei nomi delle vittime innocenti si terrà invece a Torino il 21 marzo alle ore 10 al Parco Dora

Commenti