Lo avevamo preannunciato tre settimane fa. Adesso è ufficiale non perchè lo scriviamo noi, anche e soprattutto perchè in consiglio è arrivata la comunicazione firmata di suo pugno. Enrico Marchiori è passato dalla Lega di Salvini al Gruppo Misto di Marco Neri che è dei Fratelli d’Italia, con capogruppo l’indipendente Maria Piras. E fanno tre, il gruppo più numeroso che c’è in consiglio, considerando che “Cambiamo Insieme” ne ha due (Tony Cuomo e Pierfranco Lodesani), “Insieme per Ballurio” appena uno (Donato Malpede), “Forza Ivrea” altri due (Diego Borla e Monica Girelli) e infine due [...]





