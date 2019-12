IVREA. Manital. Losco conferma: l’Iban ora c’è. La notizia in diretta su whatsapp

Lavoratori Mgc Manital in consiglio comunale. Per disperazione. Per sfogarsi. Per cercare conforto. Per attirare ancora una volta l’attenzione. Infine per conoscere le esatte parole dell’ultima telefonata tra il sindaco e i nuovi amministratori di Manital.

Ore 18 di lunedì 23 dicembre. In diretta arriva la notizia. “Pochi minuti [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti