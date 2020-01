IVREA. Manital, gli operai della Mgc sono ancora senza stipendio

Sono ancora senza stipendi i lavoratori della Mgc del gruppo Manital. L’azienda aveva garantito gli arretrati entro il 7 gennaio, ma la promessa non è stata mantenuta. Per questo domani sera, in concomitanza con il Consiglio comunale di Ivrea, i lavoratori Mgc saranno in presidio davanti al municipio a partire dalle 18.30 per denunciare ancora una volta la situazione. Con loro ci saranno gli attivisti del circolo eporediese di Rifondazione Comunista: “Hanno la nostra solidarietà e tutto il supporto per quella che è una lotta di giustizia”.

