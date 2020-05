IVREA. Mamma disperata. Va sempre peggio. “Che Dio mi aiuti…”.

Ci ha chiamato di nuovo con le lacrime agli occhi. Non le abbiamo viste ma le abbiamo sentite. E’ la disperazione di una mamma e dei suoi quattro figli. Il più grande di anni ne ha 23. Una donna sola. La voce rotta da un singhiozzo che non va via e quelle parole che vorrebbero ancora tentare di far venire fuori una grinta che pure c’era. Niente da fare. Sta sparendo tutto. Dignità. Personalità. Voglia di spaccare il mondo anche nelle difficoltà.

Sta decisamente peggio dell’ultima volta. Finito il buono del Comune, se n’è andato via anche il pacco della Caritas.

Il marito fino allo scorso anno godeva di uno stipendio mensile di 1.200 euro. Non tantissimi, comunque sufficienti per una vita dignitosa. “Troppi” per i servizi sociali di In.Rete che, infatti, sulla base della dichiarazione dei redditi e dell’isee dell’anno precedente aspetteranno fino al 2021 per inserire questa famiglia nell’elenco del disagio.

Eppure il disagio già c’è. Cominciato nel dicembre scorso con la cassintegrazione, trasformata a marzo in cassintegrazione in deroga per nove settimane, il che significa zero stipendio, almeno fino a quando non arriveranno i soldi in banca e Dio solo sa quando arriveranno. Vale per questa famiglia eporediese e per migliaia di altri piemontesi.

Ed eccoli qui i primi effetti della pandemia. Una crisi sanitaria che si trascina dietro una delle peggiori crisi economiche dal dopoguerra. Una storia di disperazione che non sarà e non è che una delle tante. Raccontarla per l’ennesima volta fa male. Fa male a noi che ci sentiamo impotenti. Fa male agli amministratori alle prese con il bilancio, la rinegoziazione dei mutui e gli avanzi da spendere con parsimonia. Fa male anche a chi la ascolterà e non c’è dubbio che in tanti vorrebbero non fosse vera. Abitano a Ivrea elle case popolari, quasi sotto sfratto. Non riescono a mangiare, figuriamoci a pagare le bollette. Insomma, il baratro! “Non ho cibo da dare da mangiare ai miei quattro figli. Sono disperata – ci aveva detto qualche settimana fa e torna a dirci – Fate qualcosa, vi scongiuro. Il buono spesa è arrivato a marzo ma noi mangiamo anche ad aprile… Non so che cosa farò. No! Non lo so…. Che Dio mi aiuti…”.

“A mio figlio più grande – aveva aggiunto – Non gli han dato il reddito di cittadinanza sempre per le stesse ragioni e cioè il reddito del padre dell’anno prima…”.

“Il pane? – ci aveva raccontato – La panettiera congela quello che avanza la sera e me lo dà gratis il giorno dopo…”. Ma non si vive di solo pane…

L’altra volta aveva chiamato pure il sindaco che le aveva detto di essere coincisa ma, salvo consigliarle di telefonare in Municipio, più di tanto non aveva voluto o saputo fare.

L’impressione è che non ci sarà grande spazio per la libera immaginazione e che in buona sostanza, il collasso di una comunità sia già cominciato. Ci andrà molto coraggio e senso di responsabilità per gestirlo. C’è da sperare che chi ha la responsabilità sappia almeno da dove cominciare …

CHI VOLESSE DARE UNA MANO A QUESTA FAMIGLIA PUO’ INVIARE UNA EMAIL A media@giornalelavoce.it o telefonare in redazione al 0115367550. Siamo stati autorizzati a fornire tutte le indicazioni necessarie.

Commenti