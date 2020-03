IVREA. Malpede giù dal pero: “Vogliamo un assessorato”. E domani incontra Sertoli

Ivrea. “Se vogliono solo darmi la delega alle manutenzioni e non anche un assessorato alla lista che rappresento io lo dico già subito. A me non sta bene. A noi non sta bene… E poi, la delega alle manutenzioni voleva già assegnarmela Ballurio. Quindi no! Non ci sto! Io [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti