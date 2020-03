IVREA. Malpede all’Opposizione? Pernacchia al sindaco sulla delega alle manutenzioni…

Continua a tenere banco in città la notizia del “licenziamento” del vicesindaco Elisabetta Ballurio ma questa, secondo noi, il sindaco Stefano Sertoli proprio non se l’aspettava. Era convinto che con una semplice delega alle manutenzioni (durata sei mesi) si sarebbe comprato la simpatia del consigliere Donato Malpede collegato alla lista “Insieme per Ivrea, Ballurio”. E invece? Invece no! Ieri pomeriggio Malpede ha fatto una pernacchia al sindaco che si è sentita in tutto il palazzo. “Tienitela tu.. Vorrai mica pensare che io accetti una roba come questa lasciando poi i giornali liberi di scrivere che mi sono fatto comprare…. Io non mi faccio comprare da nessuno, men che meno da te….” gli ha urlato!

“Si! E’ vero! Ci siamo parlati – ci racconta – Mi ha raccontato la rava e la fava. Ho chiesto un assessorato per la lista che rappresento in linea con gli accordi elettorali. Mi ha detto no! Già tutto stabilito. L’assessorato andrà a Casali… Insomma, con questa mossa, che è politica, si è coperto il sedere con gli Arrabbiati, come li chiami tu, ma perde la faccia come solo può perderla uno che non rispetta gli impegni. Aveva paura di cadere e noi evidentemente eravamo la parte più debole….!”

S’aggiunge che sempre a detta di Malpede mancherebbe un passaggio. “Prima di silurare Ballurio – aggiunge – Doveva chiamare il capogruppo, cioè io, e avvisarlo. La verità è che era tutto prestabilito e stabilito a tavolino…”.

Un ragionamento che non fa una grinza…. E adesso? “Adesso sto valutando di passare nelle file dell’opposizione – passa e chiude Malpede – Oppure resto in maggioranza e voto come mi pare…”

