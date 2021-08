Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il Gruppo torinese trasporti-GTT ha acquistato nuovi mezzi di trasporto, che metterà in circolazione già nelle prossime settimane. Contemporaneamente ha indetto un concorso per l’assunzione di un centinaio di autisti di cui 25 dovrebbero già essere in servizio.

Sono addirittura due le buone notizie comunicate l’altra settimana, in aula, dall’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, rispondendo ad una interpellanza del consigliere regionale Alberto Avetta del Pd sul taglio del [...]