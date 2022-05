Giunta alla quarta edizione, torna “Magica Montagna” un’iniziativa de “I Crosss del borghett” in collaborazione con la libreria Mondadori, presso la chiesa di San Gaudenzio:

Giovedì 12 maggio, alle21, Enrico Camanni racconta le indagini di Nanni Settembrini. Presenterà i gialli “Una coperta di neve” e “La discesa infinita”.

Camanni è stato membro del Gruppo Alta Montagna e ha insegnato alla Scuola nazionale di Alpinismo Giusto Gervasutti e alla Scuola nazionale di Scialpinismo della Sucai di Torino, di cui a 21 anni era direttore.

Dal 1977 al 1984 è stato redattore capo della Rivista della Montagna. Nel 1985 ha fondato il mensile Alp, che ha diretto per 13 anni. Dal 1999 al 2008 ha diretto l’edizione italiana della rivista L’Alpe. Dal 1999 collabora con il quotidiano La Stampa, nelle pagine culturali e in cronaca, dal2008 al 2011 ha diretto il mensile Piemonte Parchi della Regione Piemonte.

Venerdì 13 maggio, alle18:30 Franco Faggiani presenta “Gente di Montagna”. Alle 21 Franco Faggiani in compagnia di Davide Enrione e Fabrizio Pistoni racconta il Tor de Geants.

Faggiani vive a Milano, ha lavorato come reporter nelle aree più calde del mondo e ha scritto manuali sportivi, guide, biografie. Da sempre alterna alla scrittura lunghe e solitarie esplorazioni in montagna. Con La manutenzione dei sensi (Fazi Editore, 2018), vincitore del Premio Parco Majella 2018, del Premio Letterario Città delle Fiaccole 2018 e del Be Kind Award 2019 Con Il guardiano della collina dei ciliegi (Fazi Editore, 2019), ha vinto il Premio Biblioteche di Roma 2019 e il Premio Selezione Bancarella 2020.

