Giunta alla quarta edizione, torna “Magica Montagna” un’iniziativa de “I Crosss del borghett” in collaborazione con la libreria Mondadori, presso la chiesa di San Gaudenzio:

Giovedì 12 maggio, alle21, Enrico Camanni racconta le indagini di Nanni Settembrini. Presenterà i gialli “Una coperta di neve” e “La discesa infinita”.

Nato a Torino nel 1957, ha preso la maturità scientifica al liceo Gobetti in clima post sessantottino e ha frequentato il corso di indirizzo storico alla facoltà di Scienze Politiche.

Ha scalato molto sulle Alpi, aprendo una decina di vie nuove. E’ stato membbro del Gruppo Alta Montagna e ha insegnato alla Scuola nazionale di Alpinismo Giusto Gervasutti e alla Scuola nazionale di Scialpinismo della Sucai di Torino, di cui a 21 anni era direttore.

Dal 1977 al 1984 è stato redattore capo della Rivista della Montagna.Nel 1985 ha fondato il mensile Alp, che ha diretto per 13 anni. Dal 1999 al 2008 ha diretto l’edizione italiana della rivista L’Alpe. Dal 1999 collabora con il quotidiano La Stampa, nelle pagine culturali e in cronaca, dal2008 al 2011 ha diretto il mensile Piemonte Parchi della Regione Piemonte.

Ha scritto articoli, commenti, recensioni e saggi sulla storia dell’alpinismo, sull’ambiente e sulle tematiche alpine, collaborando con numerosi giornali, quotidiani e periodici tra cui Airone, Il sole 24 ore, La Stampa, Panorama, L’unità, Meridiani, Specchio, L’indice, il giornale dell’architettura e Il Manifesto.

In quarant’anni di attività pubblicista e di ricerca ha allargato gli interessi dall’alpinismo alla storia delle Alpi e alle problematiche dell’ambiente alpino, in particolare dal punto di vista umano, unendo più discipline e competenze.

Venerdì 13 maggio, alle18:30 Franco Faggiani presenta “Gente di Montagna”. Alle 21 Franco Faggiani in compagnia di Davide Enrione e Fabrizio Pistoni racconta il Tor de Geants

Vive a Milano e fa il giornalista. Ha lavorato come reporter nelle aree più calde del mondo e ha scritto manuali sportivi, guide, biografie, ma da sempre alterna alla scrittura lunghe e solitarie esplorazioni in montagna. Con La manutenzione dei sensi (Fazi Editore, 2018), vincitore del Premio Parco Majella 2018, del Premio Letterario Città delle Fiaccole 2018 e del Be Kind Award 2019, si è fatto conoscere e amare da moltissimi lettori. Con Il guardiano della collina dei ciliegi (Fazi Editore, 2019), ha vinto il Premio Biblioteche di Roma 2019 e il Premio Selezione Bancarella 2020. Tutti i suoi libri (questo è in via di traduzione) sono stati pubblicati nei Paesi Bassi ottenendo un grande successo di critica e di pubblico.

Venerdì 20 maggio, alle 21:00 Carlo Grande intervistato da Giampiero Maggio presenta “Il giardino incantato”

Carlo Grande, scrittore e giornalista, lavora per il quotidiano La Stampa. Già direttore della rivista di Italia Nostra, è autore di romanzi di successo come La via dei lupi (2002), con il quale ha vinto il Premio Grinzane Civiltà della Montagna e il Premio San Vidal a Venezia, e La cavalcata selvaggia (2004). Nel 2006 è uscito Padri. Avventure di maschi perplessi, mentre nel 2008 ha pubblicato Terre alte. Il libro della montagna. Ha partecipato al Festival della Mente di Sarzana. È collaboratore di Torino Spiritualità.

Domenica 22 maggio, Presso la Palestra K3, 3° Trofeo San Gaudenzio. Alle 10:00 Arrampicata Sportiva Bambini/Ragazzini dal mattino / premiazione alle ore 16:00

Il centro di arrampicata K3 di Ivrea è un punto di ritrovo per tutti gli appassionati di montagna e di attività Outdoor. La grande area Boulder e i muri con vie in corda costituiscono il cuore della palestra in cui praticare arrampicata sportiva e corsi di tecnica di progressione e di sicurezza in montagna. Per il riscaldamento e per l’allenamento a secco ci sono il trave, il Pan Gullich, spalliere e aree per tappetini.

Le attività sono organizzate dalla IvreaOutdoor s.s.d. e sono rivolte ai tesserati UISP e FASI, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui siamo affiliati. I corsi sono tenuti da istruttori formati dalla UISP e dalla FASI, in collaborazione con le Guide Alpine UIAGM.

