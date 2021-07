Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La ripresa degli spettacoli vede una novità: Luca Bono e Andrea Fratellini per la prima volta insieme sullo stesso palcoscenico per dare vita a un grande show intitolato “Magic and Voice”, che sarà proposto, in prima nazionale, il 14 luglio a Ivrea, il 15 a Biella e il 20 a Borgomanero, nella programmazione de Il Contato del Canavese. Ma cosa può succedere se tra di loro si intromette l’arzillo Zio Tore? Un mix esplosivo di magia, comicità, musica e risate.

Il popolare illusionista Luca Bono (assistito da Sabina Iannece), Campione Italiano di Magia laureato a Parigi con il Madrake d’Oro e Andrea Fratellini, il ventriloquo più amato della scena nazionale, vincitore dell’edizione 2021 di Italia’s Got Talent daranno vita a un imprevedibile viaggio nel mondo dell’illusionismo: la sorprendente illusione visuale che inganna la percezione dei nostri sensi in cui oggetti spariscono e prendono vita, appaiono e si trasformano sotto ai nostri occhi; e l’illusione sonora, ovvero la ventriloquia, l’arte di emettere voci senza muovere le labbra. Un trio dunque, più che una coppia, in quanto l’onnipresente Zio Tore non si limita ad aspettare il proprio turno e ad assistere in platea allo spettacolo, come dovrebbe fare, ma ricordando il proprio brillante passato da illusionista e cantante, dispensa consigli non richiesti agli artisti in scena, creando scompiglio, e generando una valanga di situazioni comiche e surreali.

La spontaneità e l’immediatezza del giovane e talentuoso Luca Bono, un ragazzo normale in grado di realizzare cose eccezionali, unita alla tecnica vocale e all’abilità improvvisatoria di Andrea Fratellini, daranno vita a un crescendo di emozioni in cui lo stupore dell’illusione, si fonde con la poesia della grande magia e la divertente spontaneità dei pupazzi che sembrano davvero vivere di vita propria e disporre di una propria personalità.

E se è vero che non c’è ventriloquo senza pupazzo, è altrettanto vero che non esiste illusionista senza assistente. Sabrina Iannece, danzatrice e acrobata aerea, da circa dieci anni divide il palco con Luca Bono, dimostrando di essere ben più che una assistente. Toccherà a lei tenere a bada l’esuberante Zio Tore?

Un imperdibile show che meraviglia e sorprende. 70 minuti di grande illusione tra umorismo e improvvisazione con due grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale.

Lo spettacolo è in cartellone il 14 luglio a Ivrea (al Cortile del Museo Garda), il 15 a Biella (in Piazza Duomo) e il 20 a Borgomanero (al Parco Marazza), sempre alle 21.30, nella programmazione de Il Contato del Canavese. Info www.lucabono.com e www.ilcontato.it

LUCA BONO

Luca Bono (Pino Torinese, 1992) è considerato dai media tra i talenti magici più interessanti della sua generazione. Il suo primo importante riconoscimento lo conquista infatti a soli 17 anni con la vittoria al Campionato Italiano di Magia, e due anni dopo si aggiudica il Mandrake d’Or, riconosciuto come l’Oscar dell’illusionismo assegnato ogni anno ai più promettenti talenti internazionali. Da allora i successi si susseguono: fa televisione e gira il mondo con Arturo Brachetti, anche suo direttore artistico e regista nello spettacolo L’illusionista, prendendo parte al tour di Brachetti and Friends e agli spettacoli Comedy Majik Cho e Brachetti che sorpresa! Portati in scena in Canada e in Europa nel corso di 450 date in due anni di tournée con oltre 400.000 spettatori. Luca è stato protagonista di The illusionist – La grande magia (Canale 5), primo talent dedicato all’illusione in cui Bono è stato l’unico italiano ad arrivare in finale. È stato insegnante di Marco Columbro e Catherine Spaak nella prima edizione di Si può fare (Rai Uno). Il suo primo one man show “L’Illusionista” ha registrato a Torino 23 sold out consecutivi e oltre 6500 presenze, seguiti da altrettanti consensi di pubblico e critica a Milano, Roma, Trento, Bologna, Asti, Vicenza, Alessandria, Biella, Varese e Udine per un totale di oltre 18.000 spettatori.

ANDREA FRATELLINI

Andrea Fratellini (1973) è un ventriloquo, comico, prestigiatore e fantasista. Per anni fa volontariato nei reparti ospedalieri di pediatria esibendosi come mago per distrarre i piccoli pazienti. Proprio in una di queste occasioni si avvicina al mondo della ventriloquia dopo l’incontro con una mamma che comunicava con la sua bimba autistica di otto anni parlando tramite un pupazzetto. Nasce così la sua carriera in questa veste che lo vede sempre insieme al suo inseparabile Zio Tore con cui matura una serie di passaggi televisivi nei principali programmi nazionali, aggiudicandosi l’edizione 2020 di Italia’s Got Talent dove ha sbalordito la giuria e il pubblico con una performance in cui ha fatto cantare al proprio Zio Tore “That’s Life” con la stessa intensità ed estensione vocale di Frank Sinatra.

ZIO TORE

Un impertinente e onnipresente nonnetto, arzillo e insolente ma terribilmente simpatico. Da giovane è stato anche illusionista e cantante e non perde occasione per intervenire in ogni situazione per mettere in mostra le proprie capacità, dire la sua sui giochi di prestigio, cantare e seminare zizzania, anziché limitarsi a controllare i cantieri come sarebbe opportuno per la sua età! “Le pazze avventure di Zio Tore” è anche il titolo di un libro a fumetti, pubblicato nel 2021, un omaggio alla magia del teatro e dello spettacolo e un invito a essere sempre gentili e comprensivi con gli altri.

SABRINA IANNECE

Sabrina Iannece, classe ’89, inizia da piccolissima a studiare ginnastica artistica per poi avvicinarsi al twirling (disciplina della ginnastica con il bastone) che ha praticato a livello agonistico. La danza è da sempre la sua passione: prima quella jazz, quella contemporanea e hip-hop, poi la danza acrobatica aerea con i tessuti e la specializzazione con il cerchio. Nel 2012 l’incontro con Luca Bono, con cui per la prima volta sale sul palcoscenico come assistente di scena, per poi diventare vera e propria co-protagonista nello spettacolo L’illusionista. Oggi Sabrina è compagna di Luca sul palco e nella vita privata.

Durata: 70 minuti circa. Spettacolo per tutti. Sito web ufficiale www.lucabono.com

14 luglio ore 21.30, Ivrea, Cortile del Museo Garda

15 luglio ore 21.30, Biella, Piazza Duomo

20 luglio ore 21.30, Borgomanero (NO), Parco Marazza

Commenti