Parliamo della CUC o “Centrale Unica di Committenza”. Si tratta, in parole semplici, di un gruppo di lavoro impegnato ad imbastire gare per acquisti e lavori, quindi ad aggiudicare appalti e concessioni, concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati anche ad altri Enti.

Ai tempi di Carlo Della Pepa c’era una CUC anche in Municipio a Ivrea, poi è arrivato Stefano Sertoli, la delega al personale è stata assegnata al vicesindaco Elisabetta Piccoli, vai a capire perchè e per come, molti dipendenti sono andati a lavorare da altre parti e la [...]