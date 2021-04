IVREA. L’Unione Italiana ciechi cerca volontari

L’U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi) cerca nuovi volontari per la zona di Ivrea e Comuni limitrofi. L’associazione (che non ha fini di lucro) lavora a fianco delle persone con disabilità visiva, offrendo loro un sostegno nel quotidiano e aiutandole a vivere una vita piena e soddisfacente. Ai volontari l’associazione propone di dedicare qualche ora del proprio tempo per affiancare chi non vede nel raggiungere ospedali, ambulatori e centri di cura, nel fare la spesa o in altri spostamenti indispensabili. Tra i servizi particolarmente richiesti c’è l’accompagnamento presso il CRV (Centro di Riabilitazione Visiva) di Ivrea (via Jervis 9), una struttura dove le persone con disabilità visiva possono ricevere aiuto in tanti ambiti.

In questo difficile momento di pandemia, chi non vede sperimenta isolamento e ulteriori difficoltà a spostarsi in autonomia: ecco perché l’apporto di nuovi volontari sarebbe quanto mai prezioso. Considerando il fatto che molte delle persone cieche e ipovedenti seguite dall’associazione non abitano a Ivrea, ma nei comuni vicini, sarebbe meglio se i volontari fossero muniti di automobile. Per maggiori informazioni e candidature è possibile contattare la presidente della sezione U.N.I.Vo.C. di Torino, Enza Ammendolia, al numero 339 68 36 001. Grazie fin d’ora a chi vorrà impegnarsi in questa preziosa esperienza.

Commenti