Lunedì 14 giugno 2021 in remoto “Ipotesi di riforma per un fisco più giusto”, incontro-dibattito con Vincenzo Visco, più volte ministro e delle Finanze e del Tesoro, organizzato dal Forum Democratico del Canavese

Una delle questioni più urgenti da risolvere nel nostro Paese, anche in vista dell’accesso alla prima tranche dei fondi europei, è senz’altro quella della riforma del sistema fiscale, in ottica di maggiore equità e di semplificazione. Le soluzioni proposte sono molte e spesso contradditorie, e mentre Governo e Parlamento sono al lavoro, il Forum ha invitato il prof. Vincenzo Visco, uno dei maggiori esperti italiani in campo di fiscalità, ad aiutarci a fare chiarezza su un tema così complesso.

Uno degli aspetti più critici nasce dal fatto che negli ultimi decenni, la distribuzione della ricchezza è profondamente cambiata in tutto il mondo. I prelievi sui redditi di lavoro sono diventati di gran lunga prevalenti rispetto a quelli su redditi derivanti da profitti, rendite, interessi, royalties, e il sistema fiscale non si è adeguato all’evoluzione della base imponibile.

C’è anche da prendere in considerazione il problema della competizione fiscale al ribasso tra vari Paesi per garantirsi l’insediamento delle imprese multinazionali. La riforma fiscale pertanto deve puntare ad una maggior cooperazione internazionale, come il dibattito in corso – lanciato dal presidente Biden – sta evidenziando.

Il prof. Vincenzo Visco, economista, è entrato per la prima volta in Parlamento nel 1983 ed è stato rieletto fino al 2008. Più volte ministro o viceministro delle finanze e del tesoro, dal 1996 al 1999 ha varato l’ultima riforma organica del fisco. Nel 2001 insieme a Pier Luigi Bersani ha fondato l’associazione NENS “Nuova Economia Nuova Società” di cui è presidente

Appuntamento su Zoom lunedì 14 giugno ore 21.00 sul canale YouTube del Forum: https://www.youtube.com/user/ForumDemocratico

