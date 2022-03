Venghino signori venghino al circo Barnum della politica di casa nostra.

Venghino ad ascoltare le ultime visioni dell’Amministrazione comunale, con grande slancio di chi ha in mano la delega al patrimonio. Dopo aver immaginato 2,5 milioni per la risistemazione del terzo ponte e poi una marea di soldi incassati con la vendita dell’ex Valcalcino, utili per la trasformazione dell’ex Istituto Jervis in casa delle Associazioni, l’altro giorno, in giunta, si son svegliati tutti trafelati per correre a dare anche l’ultima “pensata”. Han sognato di “sbolognare” Palazzo Giusiana alla Città Metropolitana, trasformandolo in una sorta [...]