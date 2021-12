L’Ufficio di Pubblica Tutela di Ivrea resterà aperto ancora per un anno. Era a rischio chiusura per mancanza di fondi. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Chiara Caucino, ha infatti deciso di sostenere il servizio, esercitato dalla Città metropolitana, con uno stanziamento straordinario di 18 mila euro per il periodo che va da dicembre 2021 a novembre 2022.

L’Ufficio di pubblica tutela è una attività che la Città metropolitana esercita su delega della Regione Piemonte, con lo scopo di aiutare privati, enti pubblici, professionisti a orientarsi nelle procedure per aprire e gestire misure di [...]