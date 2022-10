Presso AZAMI, la libreria indipendente di via Quattro Martiri 1 a Ivrea la mostra di pittura “Luci d’Ottobre” di Erwin De Hart (L’Aia, Olanda). Tutti i giorni da martedì 25 ottobre a venerdì 28 ottobre 2022. L’artista sarà presente ad Azami martedì 25 e venerdì dalle 17 in poi!

“Quest’autunno siamo riusciti a far conoscere ad Erwin parte delle peculiarità del nostro territorio, con particolare attenzione alle proposte culturali, paesaggistiche e naturalistiche – commenta Tirassa – Mi piace vedere il processo dell’artista, nel rielaborare con occhi freschi e nuovi, gli stimoli assorbiti durante la sua permanenza in Canavese. Si è innamorato delle montagne! Le opere di Erwin sono poetiche ed eteree. La mostra della sua produzione artistica eporediese questa volta non sarà nella galleria di Glosolì, bensì presso gli spazi della Libreria Azami. Sono soddisfatta e grata perché Sergio Gario e Manè Townsend, di Azami, sono stati aperti alla collaborazione; diamo così a tutti i cittadini, seppur per breve tempo, la possibilità di conoscere ed apprezzare il suo lavoro. Se siete curiosi di conoscere più in dettaglio il processo creativo, potete anche incontrare l’artista nel suo studio temporaneo in Glosolì, fino a fine ottobre, previo appuntamento, scrivendo a glosoli@robertatirassa.com”.