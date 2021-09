Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Un’intervista all’ex sindaco Fiorenzo Grijuela. Una chiacchierata sul futuro della città e sulle prossime elezioni cittadine, peraltro in programma tra meno di due anni. Impossibile prevederne le reazioni, ma una c’è stata. E’ di Elisabetta Ballurio, ex vicesindaco con Stefano Sertoli, ex Presidente del Consiglio e assessora al commercio con Carlo Della Pepa.

“Leggo che Griujela dice che come candidato Sindaco ci vuole una donna e che sia fuori dalle logiche dei partiti [...]