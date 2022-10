Un ordine categorico firmato dal sindaco Stefano Sertoli: “Spegnete quel frigorifero…!”. Il provvedimento è del 21 settembre scorso ed è rivolto a Massimo Antonino De Salvo e a Maria Caglio rispettivamente Presidente ed Amministratrice delegata della Clinica Eporediese (Gruppo Policlinico di Monza) di via Castiglia.

E’ capitato tutto questo dopo che numerosi cittadini si erano lamentati con l’Amministrazione comunale per un rumore che non faceva loro prendere sonno la notte. Un sottofondo molesto, una cosa che non si riusciva più a sopportare. Roba da da andare fuori di testa.

Fa un pò ridere che una [...]