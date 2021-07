Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Siamo a luglio e a luglio è da un anno esatto che il contratto per il comodato d’uso di alcuni locali del Movicentro allo Zac! è fermo con le quattro frecce nonostante le rassicurazioni di una maggioranza che su questo argomento ha veramente detto tutto e l’incontrario di tutto con l’ansia di chi non ha in verità mai saputo bene che pesci pigliare.

L’ultima volta che se n’è parlato (il tempo corre veloce, [...]